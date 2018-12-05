На Украине придумали «жесткий ответ» на задержание моряков в Керченском проливе

Киев, 5 декабря. Бывший командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук придумал, как ответить России на задержание украинских моряков, которые нарушили госграницу РФ в районе Керченского пролива. Об этом экс-главком ВМС Украины сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве.

Гайдук предложил провести флешмоб, который должен стать «жестким ответом» на задержание украинских моряков в районе Керченского пролива.

«Мы проводим акцию в поддержку украинских моряков путем поднятия военно-морских флагов на флагштоках всех административных единиц Украины. Они не будут спущены до того момента, пока не будут освобождены военные моряки», — заявил Гайдук.

По его словам, в акции также примут участие высшие учебные заведения и спортивные организации. Гайдук выразил уверенность, что в ближайшее время к флешмобу присоединяться другие государства.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна Украины вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу РФ. Украинские военные судна осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным требованиям сотрудников пограничной службы ФСБ. Вечером три украинских судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.

26 ноября суд в Крыму арестовал 24 украинских военных моряков, которые находились на борту задержанных кораблей. Позднее украинские военные были переведены в следственные изоляторы Москвы. В настоящее время трое из них находятся в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». Остальные моряки содержаться в СИЗО «Лефортово».