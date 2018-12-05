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Медведев анонсировал появление новых дорожных знаков и разметки

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Медведев анонсировал появление новых дорожных знаков и разметки

Москва, 5 декабря. Новые дорожные знаки и разметка будут введены в России, в том числе будет обеспечен приоритет велосипедистам в ряде случаев. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, текст соответствующего постановления правительства опубликован на официальном сайте.

Глава правительства анонсировал введение новых дорожных знаков и разметки в микроблоге Twitter, отметив, что такие меры благоприятно скажутся на безопасности дорожного движения, пишет «МИР24».

«Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка», — написал Медведев.

Согласно постановлению правительства, будет введено понятие «Велосипедная зона» для так называемых «спокойных улиц», где скорость движения будет ограничена 20 километрами в час. Помимо этого, велосипедисты получат в такой зоне преимущество перед механическими транспортными средствами.

Кроме того, для велосипедистов будет изменены правила движения на некоторых Т-образных перекрестках.

Медведев анонсировал появление новых дорожных знаков и разметки

Ранее в ГИБДД сообщили, что правительственное постановление об изменениях правила дорожного движения, которым отменяется обязанность российских автомобилистов устанавливать знак «Шипы» на транспортное средство, вступит в силу 8 декабря. Это значит, что уже в субботу водители смогут снять знак, предупреждающий об установленных шипованных шинах.

Автор: Екатерина Кухарева
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