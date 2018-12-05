«В какой войне сражались?»: арестованных моряков ВМСУ предупредили о неприятном сюрпризе от Киева

Бухарест, 5 декабря. Моряки ВМСУ, арестованные в России по подозрению в нарушении госграницы РФ в результате инцидента в Керченском проливе, могут быть арестованы по возвращении на родину. Об этом рассказал румынский военный эксперт Валентин Василеску.

Он обратил внимание на реакцию Киева и Запада, последовавшую после инцидента в Черном море 25 ноября. Украина позиционирует своих моряков, находящихся под стражей, как «военных заключенных».

«В какой войне сражались украинские матросы?» — отметил эксперт в комментарии «ПолитРоссии».

В Москве же действия моряков ВМСУ расценивают как провокацию украинских властей. Василеску считает, что, с точки зрения военных правил, ответственность за инцидент несут командующий ВМС Украины и глава армии страны. При этом приказ о проведении провокации не мог исходить без контроля со стороны министра обороны и президента Украины, считает румынский эксперт.

Василеску также предупредил арестованных моряков ВМСУ о возможном неприятном сюрпризе от Киева. По его словам, в случае их возвращения на родину, они будут арестованы по указанию киевских властей — так же, как это было в случае Надежды Савченко. Румынский эксперт предположил, что, возможно, в связи с этим украинские моряки захотят остаться в России и получить гражданство РФ.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. В Керченском проливе суда начали опасно лавировать, вошли в территориальные воды РФ и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. В результате инцидента все три корабля были задержаны. В отношении членов их экипажей идет расследование по делу о нарушении государственной границы России. Моряки находятся под стражей.