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«Диктаторские методы»: Володин объяснил, почему Порошенко «не место в Европе»

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«Диктаторские методы»: Володин объяснил, почему Порошенко «не место в Европе»

Москва, 5 декабря. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Петр Порошенко борется за власть нелегитимными методами. Таким диктаторам, как Порошенко, не место в Европе, добавил Володин.

Комментируя провокацию Киева в Керченском проливе и задержание моряков ВМСУ, Володин заявил, что такие действия должны осуждаться мировой общественностью. Спикер ГД РФ выразил надежду, что национальные парламенты Европы и надпарламентские органы дадут оценку действиям Порошенко.

«Таким диктаторам не место в Европе. И такими методами нельзя бороться за власть», — заключил Володин.

Спикер ГД отметил, что нарушение границ РФ в Керченском проливе было провокационной операцией, которая позволила бы Порошенко узурпировать власть. Володин подчеркнул, что у нынешнего президента нет шансов легитимно переизбраться на пост. Рейтинги Порошенко настолько малы, что он даже не входит в тройку популярных политиков, подытожил спикер ГД.

Напомним, Порошенко ввел в десяти регионах Украины военное положение в связи с провокацией в Азове. Режим позволит Порошенко отложить проведение выборов, которые назначены на 31 марта 2018 года, и сохранить за собой пост президента.

Автор: Софья Куликова
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