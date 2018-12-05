Плесень, дрожжи, кишечная палочка: эксперты изучили состав творожной массы из российских магазинов

Москва, 5 декабря. Специалисты провели анализ образцов творожной массы, приобретенной в российских магазинах, и выяснили, что ни один из них не соответствует нормам.

Эксперты программе «Право есть» купили 10 различных видов творожной массы в магазинах «ЛавкаЛавка», «Азбука вкуса», «Фреш маркет», «ВкусВилл».

«Все 10 закупленных образцов творожной массы были отправлены на экспертизу в лабораторию ФГБНУ «ВНИИМП имени В. М. Горбатова» и проверены на соответствие требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза 033/2013 о безопасности молока и молочной продукции», — приводит слова ведущей передачи Сталина Гуревич «Царьград».

Результаты исследования оказались крайне неожиданными — продукт ни одного из производителей не соответствовал необходимым показателям. Внутри творожной массы были обнаружены плесень (в 12 раз больше нормы), дрожжи, а также кишечная палочка.

«Все десять проверенных программой «Право есть» образцов творожной массы являются потенциально опасными для здоровья потребителей», — констатировали эксперты.

Специалисты пояснили, что плесень способствует росту сильного канцерогена афлатоксина М. Он может оказать серьезное негативное воздействие на организм, вплоть до развития рака печени.