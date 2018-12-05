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Плесень, дрожжи, кишечная палочка: эксперты изучили состав творожной массы из российских магазинов

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Плесень, дрожжи, кишечная палочка: эксперты изучили состав творожной массы из российских магазинов

Москва, 5 декабря. Специалисты провели анализ образцов творожной массы, приобретенной в российских магазинах, и выяснили, что ни один из них не соответствует нормам.

Эксперты программе «Право есть» купили 10 различных видов творожной массы в магазинах «ЛавкаЛавка», «Азбука вкуса», «Фреш маркет», «ВкусВилл». 

«Все 10 закупленных образцов творожной массы были отправлены на экспертизу в лабораторию ФГБНУ «ВНИИМП имени В. М. Горбатова» и проверены на соответствие требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза 033/2013 о безопасности молока и молочной продукции», — приводит слова ведущей передачи Сталина Гуревич «Царьград».

Результаты исследования оказались крайне неожиданными — продукт ни одного из производителей не соответствовал необходимым показателям. Внутри творожной массы были обнаружены плесень (в 12 раз больше нормы), дрожжи, а также кишечная палочка.

«Все десять проверенных программой «Право есть» образцов творожной массы являются потенциально опасными для здоровья потребителей», — констатировали эксперты.

Плесень, дрожжи, кишечная палочка: эксперты изучили состав творожной массы из российских магазинов

Специалисты пояснили, что плесень способствует росту сильного канцерогена афлатоксина М. Он может оказать серьезное негативное воздействие на организм, вплоть до развития рака печени.

Автор: Катерина Иванова
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