Австрия заинтересована в «Северном потоке — 2» | 5 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Австрия заинтересована в реализации проекта «Северный поток — 2» Председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка заявил, что Вена заинтересована в реализации российского проекта «Северный поток – 2». По его словам, новый газопровод позволит укрепить энергетическую безопасность ЕС. Он также добавил, что Австрия видит в России партнера, поэтому Вена продолжит взаимодействие с Москвой в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы.

САА нашла в провинции Хомс спрятанное оружие боевиков Сирийские правительственные войска обнаружили большое количество оружия боевиков в провинции Хомс. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей, который в данный момент находится в республике. В числе находок, сделанных с помощью местных жителей, гранатометы и стрелковое оружие различного калибра. Это далеко не первый случай, когда подразделения сирийской армии при осмотре освобожденных городов и населенных пунктов республики натыкаются на оставленные боевиками боеприпасы.

Тверской суд Москвы продлил арест Кокорина и Мамаева Тверской суд Москвы продлил арест обвиняемым в хулиганстве футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Спортсмены останутся в СИЗО еще на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство, о продлении срока их заключения до 8 февраля 2019 года. Под стражей оставили также брата Кокорина Кирилла, и еще одного участника потасовок Александра Протасовицкого. Отметим, сегодня футболисты встретились впервые после ареста. До этого их дела рассматривали разные суды.