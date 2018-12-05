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Сирия: ООН сообщила о тысячах мирных жителей Дейр-эз-Зора, попавших в ловушку ИГ

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Сирия: ООН сообщила о тысячах мирных жителей Дейр-эз-Зора, попавших в ловушку ИГ

Женева, 5 декабря. Организация объединенных наций (ООН) выражает обеспокоенность судьбой тысяч мирных граждан, которых в сирийской провинции Дейр-эз-Зор удерживают боевики запрещенной в РФ организации ИГ1. Об этом сообщила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

«Мы озабочены ситуацией в провинции Дейр-эз-Зор​​​. Мирных жителей продолжают использовать в качестве пешек и они продолжают платить самую высокую цену за конфликт. Порядка 7 тысяч мирных граждан находятся в ловушке в этих районах, которые удерживает ИГ», — заявила Бачелет.

По ее словам, ООН располагает данными о проведении боевиками ИГ казней мирных жителей. Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в населенном пункте Сальхия в Дейр-эз-Зоре сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию. Кроме того, гуманитарную помощь жителям Дейр-эз-Зора оказывает и организация Красный полумесяц.

Отметим также, что на территории Дейр-эз-Зора продолжаются столкновения боевиков запрещенной в РФ организации ИГ и Сирийских демократических сил. Стороны регулярно несут потери.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федор Веснин
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