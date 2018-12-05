«За Порошенко никто не хочет воевать»: почему Киев скрывает детали новой мобилизации

В рамках введенного неделю назад в десяти областях Украины военного положения Верховная рада фактически санкционировала новую волну мобилизации. На этот раз действующая украинская власть планирует не только поставить под ружье тысячи офицеров запаса и даже военных пенсионеров, но и обновить так называемые «отряды самообороны» за счет гражданского населения. К акции приобщились активисты местных радикальных структур. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Жителя одного из сел Сумской области Андрея Шитко (имя изменено. — Прим. ФАН) представители местного военкомата пожелали видеть «защитником родины от москальской агрессии».

Сначала Андрея, сорокалетнего плотника из Ахтырки, поставили в известность о необходимости явиться на призывной пункт якобы для проверки документов. Документы у Шитко оказались в порядке, тогда плотнику, пришедшему в военный комиссариат, было заявлено буквально следующее:

«Будешь укреплять окопы древесиной, ты [было употреблено нецензурное слово] и твои товарищи скоро узнаете, что такое — наша власть».

На вопрос, почему он должен бросать высокооплачиваемую работу ради сомнительных архитектурных изысков вооруженных сил Украины, Андрей получил стереотипный ответ:

«Получишь два года тюрьмы за сепаратизм и сеяние паники!»

Два года тюремного заключения грозит и медсестре из Чернигова Валерии С. Девушка отказалась принимать участие в «тренировках» местной так называемой «территориальной обороны». Вина Валерии заключается в том, что она сначала проигнорировала требование местного военного комиссара прийти на пункт сбора добровольцев, а потом на одном из форумов в украинском сегменте Интернета поставила под сомнение адекватность министра обороны, министра иностранных дел и исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины.

«Я не хочу участвовать в этом идиотизме. По «легенде» мы, сотрудники медицинской службы, должны бегать по полю с бандеровскими флагами (красно-черными полотнищами запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии. — Прим. ФАН) и «спасать жертв российской агрессии», — сказала Валерия в доверительной беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Моего прадеда убили бандеровцы, и я никогда не возьму в руки этот символ подонков».

Уголовное дело на Валерию было открыто после того, как она призвала соотечественников игнорировать военное положение на Украине и сожгла флаг УПА1 (организация запрещена в России).

Намного меньшее, но от этого не менее показательное наказание сегодня грозит и украинским безработным, состоящим на учете на так называемой «бирже труда» и не выразившим намерения отправиться «защищать родину от москалей».

«Этим безработным уготован один путь: копать траншеи на границе с Россией, нечего им попусту тратить казенные деньги, — отметила в комментарии корреспонденту ФАН сотрудница социального центра Харькова, попросившая не называть ее имени. — Несогласные пусть отправляются за решетку».

Мнение этой сотрудницы разделяют активисты местных экстремистских группировок.

«Есть такое разрешение свыше, согласно которому мы будем хватать отказников за шиворот и доставлять их на призывные пункты, — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей куратор ячейки организации «Тризуб Степана Бандеры» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) Илья «Илько» Муха. — Если мужик или женщина не могут по каким-либо причинам держать оружие, они обязаны твердо держать лопаты и окапываться на случай прорыва московских танков и бронемашин. Иначе — тюрьма».

Словосочетание «разрешение свыше» в данном контексте не является банальным сотрясением воздуха.

«За неполные две недели, прошедшие с момента объявления Киевом так называемого военного положения, к административной и даже уголовной ответственности было привлечено около 500 человек, так или иначе опровергнувших слова [президента Украины Петра] Порошенко о том, что при новых обстоятельствах об очередной волне мобилизации на Украине не может быть и речи», — сказал корреспонденту ФАН юрист Андрей Евдокименко.

«Мобилизация идет полным ходом, а Киев заинтересован в сокрытии деталей этого процесса только потому, что их обнародование приведет к массовым акциям протеста. За Порошенко и его команду, кроме националистов, имеющих свои притязания на власть, сегодня никто не хочет воевать», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.