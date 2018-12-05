Признание Крыма российским: мировые примеры учат Москву ждать

Государственная дума приняла обращение к парламентам мира о провокациях украинских властей. Поводом стала ситуация с задержанием в Керченском проливе кораблей ВМС Украины, нарушивших российскую границу, и неадекватная реакция Киева, который этот инцидент использовал для эскалации напряженности и введения военного положения в приграничных с Россией областях.

Желание российских депутатов донести правду до своих зарубежных коллег логично и объяснимо, но есть одна очевидная вещь — возникшая ситуация завязана на вопрос признания Крыма российской территорией. Украина, естественно, этого не признающая, считает прибрежные воды полуострова своими, мы считаем их российской территорией. Поэтому каждая из стран, апеллируя к международному мнению, исходит именно из этих посылов.

Соответственно и реакция за рубежом также во многом обусловлена в первую очередь тем, чью юрисдикцию Крыма признают те или иные страны. Даже прекрасно отдавая себе отчет в намеренной провокационности действий украинской стороны, страны НАТО и «сочувствующие» им все равно в этом инциденте поддерживают Киев, а любые, даже самые убедительные аргументы Москвы изначально наталкиваются на глухую стену.

Возникает резонный вопрос: так ли это важно для нас — убеждать европейцев, североамериканцев, японцев и прочих зарубежных партнеров в своей правоте и добиваться от них согласия на то, что «Крым наш»?

Исторический опыт показывает, что непризнание другими государствами чьей-либо юрисдикции над той или иной территорией особо не мешает развиваться ни этой территории, ни стране в целом. История свидетельствует, что сами европейцы и американцы, имеющие в своем багаже груз нерешенных территориальных проблем, мало смущаются собственными спорами о границах, предпочитая поучать других. А в целом, мировые примеры подобного рода учат Москву главному — ждать.

Великобритания: чемпион по спорам

Начнем с того, что целый ряд стран уже и сейчас фактически признают Крым российской территорией. Против предложенной западными дипломатами 27 марта 2014 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины выступили 11 государств (в их числе — Белоруссия и Армения, Боливия, Куба и Венесуэла). Воздержались (иначе говоря, не одобрили резолюцию) 58 государств. В их числе — такие гиганты, как Индия, Китай и Бразилия, плюс еще ряд стран, которые играют заметную роль в международной политике. Наконец, 24 государства отказались от голосования; интересно, что в этом списке оказались два заклятых врага — Иран и Израиль. За проукраинскую резолюцию проголосовало лишь 100 стран, то есть чуть больше половины членов ООН. Это означает, что о массовом международном непризнании российской юрисдикции над Крымом говорить не приходится.

С тех пор ситуация с полуостровом перешла в стадию затяжного территориального спора, в котором каждая из сторон имеют свои аргументы pro et contra. Подобных споров в мире — не один десяток, и в первых рядах «спорщиков» находится такой «оплот» международного права, как Великобритания.

У Лондона насчитывается целая россыпь конфликтов с другими странами по поводу территорий. Самый известный — с соседней Ирландией, которая долгое время была английской колонией, но в начале XX века обрела независимость. При этом англичане удержали за собой северную часть острова (Ольстер), где большинство населения являются потомками английских переселенцев, придерживаются — в отличие остальной католической Ирландии — протестантизма и считают себя подданными английской короны. Ссылкой на мнение этого большинства англичане объясняли свой отказ вернуть данную территорию ирландскому государству, жестко преследуя сторонников отделения Ольстера от Соединенного Королевства.

Другой известный конфликт — Фолклендский, связанный с островами, расположенными недалеко от Аргентины, которые Буэнос-Айрес считает своими, называя их Мальвинскими. Острова заселены британскими переселенцами (чуть больше 3000 человек), которые не рвутся принять аргентинское гражданство, и ссылкой на их мнение Великобритания аргументировала свое право владеть этими территориями. Последний референдум там состоялся в 2013 году, и подавляющее большинство населения ожидаемо проголосовало за сохранение статус-кво. При этом Генеральная ассамблея ООН ратифицировала резолюцию, согласно которой право нации на самоопределение не может быть отнесено к данному конфликту, поскольку жители островов являются завезенными переселенцами, а не аборигенами. Но решение ГА ООН англичане оставили без внимания.

Вернувшись в Европу, мы увидим там еще один застарелый территориальный спор с участием Великобритании — из-за территории Гибралтара, отобранной в свое время англичанами у Испании. Британский контроль над самой крепостью испанцы еще признают, поскольку уступили ее по договору, но предприимчивые англосаксы, пользуясь внутренними испанскими неурядицами, сумели расширить принадлежащую им территорию до перешейка. Мадрид этот захват не признает, утверждая, что оккупация перешейка Соединенным Королевством является незаконной и противоречит принципам международного права. Но когда речь касается не России, а самой Великобритании, то про международное право как-то забывается, и британцы отвечают испанцам, что с их стороны имело место «непрерывное владение перешейком в течение длительного периода». Действительно, чем не аргумент?

Как видно, международное право толкуется Великобританией весьма своеобразно. В случае Ольстера и Фолклендов мнение большинства местного населения является аргументом, а в случае Крыма — оно игнорируется.

Кипр и Косово: кому повезло больше?

Есть интересные примеры других территориальных противоречий. На днях стало известно, что Республика Кипр рассматривает возможность привлечь Россию к урегулированию своего межнационального конфликта. Вековое разделение этого острова на греческую и турецкую общины привело к тому, что когда владевшая островом Великобритания предоставила ему независимость, это сразу же привело к греко-турецким конфликтам.

Чтобы предотвратить кровопролитие, на остров были введены миротворцы, но в 1974 году управлявшая тогда Грецией хунта «черных полковников» организовала на Кипре переворот, приведя к власти местного националиста, выступавшего за присоединение к Греции. Анкара отреагировала быстро и высадила на острове свои войска.

Итогом противостояния стало провозглашение Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК). Это государство существует с 1974 года — и никем не признано кроме Турции. Остальные страны единственным законным на острове считают прогреческое правительство, контролирующее большую часть Кипра. Примечательно, что столицей обоих государств является город Никосия, разделенный стеной, как в свое время Берлин.

Несмотря на отсутствие международного признания, ТРСК неплохо экономически развивается. Безусловно, Анкара оказывает ей существенную поддержку: все расчеты с зарубежными партнерами эта страна ведет через Турцию и в турецкой валюте, через нее же осуществляются и экспортные поставки — но в любом случае Турецкая Республика Северного Кипра доказала за 44 года свою жизнеспособность. Хотя, пользуясь своим членством в НАТО, Турция неоднократно пыталась решить вопрос ее признания, но результатов это никаких не дало, и в итоге Анкара просто махнула рукой.

Куда больше повезло с признанием Республике Косово. На этой сербской территории страны НАТО поддержали местных албанских сепаратистов и, разбомбив Югославию, сделали Косово фактически независимым государственным образованием. После этого США и их союзники активно начали лоббировать интересы свежеиспеченного государства, но, несмотря на все их усилия, признали Республику Косово только 111 стран-членов ООН из 195. Среди тех же, кто выступил против, — Китай, Индия, Россия, Бразилия, Индонезия, Израиль, Греция, Ватикан и многие другие.

Словом, сторонников «украинского» Крыма примерно столько же, как и независимого Косово. Только косоваров это никоим образом не смущает, и при полной поддержке Запада они уже почти два десятка лет строят свое государство. Заметим, что по отношению к другим территориям, пытавшимся реализовать свое право на самоопределение (свежие примеры — Каталония и Иракский Курдистан), Запад проявлял куда меньше лояльности.

Для примера вспомним еще одно государство — Китайскую Республику, более известную как Тайвань. Ее признают только 17 государств мира, самое большое из которых — Парагвай. Но это отнюдь не мешает Тайваню входить в 30 крупнейших экономик мира и торговать с большинством государств планеты.

Израиль и Китай: умение ждать

Впрочем, снова возвращаясь к теме Крыма, отметим, что тут речь идет не о непризнанном государстве, а о части России, вхождение которой в РФ сотня стран пока не признала. Безусловно, это создает определенное неудобство и обоим субъектам РФ, расположенным на полуострове, и самой России. Вопрос в том, насколько это критично?

Опыт истории показывает, что такое положение может продлиться сколь угодно долго, но не являться при этом препятствием для поступательного экономического развития и укрепления международных связей. Скажем, США никогда не признавали вхождения стран Прибалтики в состав СССР, но это не мешало союзническим отношениям Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны. Более того, Штаты до 1933 года не признавали и сам Советский Союз, но американские инженеры и конструкторы работали на строительстве ДнепроГЭСа и участвовали в ряде других проектов на территории Страны Советов.

Приведем очередной пример — присоединение к Израилю Восточного Иерусалима в 1967 году. Этот шаг израильтян не был признан ни одной страной мира, но в Тель-Авиве по этому поводу никогда не комплексовали. Тем более что и существование самого еврейского государства до сих пор не признают несколько десятков государств планеты.

Можно вспомнить еще немало примеров, когда некогда разделенные территории по инициативе их жителей воссоединялись с другими. Иногда этот факт сразу получал полное международное признание, например присоединение ГДР к ФРГ, а иногда проходили десятилетия, прежде чем статус-кво получал согласие всех остальных.

Таким образом, безусловно, Москве следует и дальше добиваться постепенного признания Крыма российской территорией все большим числом государств, но превращать это в навязчивую идею нецелесообразно. Такая задача растягивается даже не на годы, а на десятилетия. В Китае, уже полвека методично добивающемся на дипломатическом уровне полноценного признания Тайваня своей территорией, это хорошо знают. Они умеют ждать.