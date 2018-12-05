Адвокат заявил о прекращении уголовного дела против Ампелонского

Москва, 5 декабря. Следствие прекратило производство по уголовному делу против руководителя пресс-службы Роскомнадзора Вадима Ампелонского и сняло с него обвинения в растрате. Об этом в среду заявил представляющий его интересы адвокат Сергей Седаков.

Адвокат подтвердил, что уголовное дело в отношении его подзащитного прекращено.

«Я не могу и не знаю за все дело, могу говорить лишь за него. Но все комментарии и вопросы, пожалуйста, — к Ампелонскому», — цитирует РИА Новости Седакова.

Напомним, пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонскоого, руководителя правового управления ведомства Бориса Едидина, а также советника генерального директора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова обвиняли по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (Растрата).

По данным следствия, общая сумма растраты составляет около 6 миллионов рублей.