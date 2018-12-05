Горящий цех по производству лакокрасочных материалов в Тольятти сняли на видео

Тольятти, 5 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Тольятти: загорелся цех по производству лакокрасочных материалов. Видео появилось в распоряжении редакции ФАН.

Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. Несколько пожарных расчетов в настоящее время борются с возгоранием, но пока локализовать пожар не удается.

По предварительной информации, один человек числится пропавшим.