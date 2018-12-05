Сирия под прицелом: зачем США разыгрывают карту лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади

Главарь террористической группировки «Исламское государство1» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) Абу Бакр аль-Багдади, возможно, не был ликвидирован ранее и все еще жив. Вероятно, он скрывается в районе пустыни у реки Евфрат. Такую версию высказал выдвинутый президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на пост главы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенант Кеннет Маккензи. Подробнее ― в материале Федерального агентства новостей.

Тайна аль-Багдади

По словам Маккензи, который в этот момент выступал на слушаниях в комитете сената по делам Вооруженных сил, главарь «Исламского государства», вероятно, тратит все силы и средства на то, чтобы остаться в подполье.

«Думаю, что он (аль-Багдади. ― Прим. ФАН) ― очень напуганный человек, спасающийся бегством где-то в пустыне у реки Евфрат», ― предположил Маккензи.

Стоит обратить внимание, что достоверных сведений о судьбе главаря «Исламского государства» в настоящий момент нет. Последний раз он публично появлялся лишь летом 2014 года, когда объявил о создании так называемого «Халифата». В средствах массовой информации неоднократно появлялись данные о его тяжелых ранениях после авианалетов и даже несколько раз ― о его уничтожении. Более того, все еще остается в силе награда в 25 миллионов долларов за голову аль-Багдади, которая была предложена руководством Соединенных Штатов.

В конце сентября текущего года террористы «Исламского государства» опубликовали 46-минутную аудиозапись выступления аль-Багдади. В своей речи лидер ИГ1 упомянул о конфликте между Соединенными Штатами и Северной Кореей, что позволяет говорить о том. что запись была сделана недавно, однако точная дата обращения главаря «Исламского государства» до сих пор остается неизвестной. Кроме того, существуют сомнения в подлинности аудиозаписи.

Отметим, что возглавляемая аль-Багдади террористическая группировка «Исламское государство» было успешно разгромлено на территории Сирийской Арабской Республики (САР) усилиями Воздушно-космических сил Российской Федерации и подразделений Сирийской арабской армии (САА). Разрозненные остатки сил «Исламского государства» все еще действуют в отдельных районах Ближнего Востока, в частности в подконтрольных Соединенным Штатам территориях Сирии. Боевики ИГ время от времени совершают набеги на военных и мирных жителей.

Планы США

Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что за любыми заявлениями Пентагона всегда стоят не просто слова. С одной стороны, они явно говорят и даже показывают, что борются с террористами, а с другой ― Соединенные Штаты, используя борьбу с «Исламским государством», прикрывают свои тайны планы.

«Соединенные Штаты, скорее всего, запланировали разыграть карту аль-Багдади, чтобы показать, что они являются «реальными» и «самыми настоящими» борцами с террористической угрозой в мире. Учитывая тот факт, что Штаты скрыто поддерживают и помогают «Исламскому государству» и знают все о ситуации, в которой они находятся, то они в нужный момент смогут его использовать в своих интересах. Они могут заявить в ближайшее время, что именно они уничтожили «Исламское государство», хотя по факту именно Россия уничтожила практически все очаги ИГ в Сирии. Боевики этой террористической организации действуют лишь только на подконтрольной США территории», ― пояснил Иван Аркатов.

И затем, отметил эксперт, США на весь мир будут трубить, раскручивая «вброс» о том, что это они якобы обезглавили «Исламское государство», что это они якобы покончили с угрозой международного терроризма. Будут приписывать себе заслуги России. Соединенные Штаты это любят, уверен политолог.

«По мнению Пентагона, Абу Бакр аль-Багдади скрывается в районе пустыни у Евфрата, на юге провинции Дейр-эз-Зор, в районе города Хаджин, где пока что есть последний и важный анклав ИГИЛ1. Штаты этот анклав душили-душили, да не задушили. И это не просто так. Не просто так оставляли себе один из козырей. Из-за бездействия Штатов в итоге «Исламское государство» в этом районе снова нарастил потенциал и даже выбил курдов с сирийско-иракской границы месяц назад. И они, скорее всего, уничтожат аль-Багдади и заявят, что они покончили с этой угрозой. В данной ситуации правительственным войскам Сирии и ВКС РФ необходимо действовать на опережение и максимально не дать использовать данный повод в интересах США», ― заключил Иван Аркатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.