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На Украине призвали перенести местные выборы из-за военного положения

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На Украине призвали перенести местные выборы из-за военного положения

Киев, 5 декабря. Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал перенести местные выборы в областях Украины, где введено военное положение. По его мнению, избирательный процесс был прерван и провести выборы 23 декабря невозможно.

«Мы провели консультации и пришли к пониманию, что на сегодня это невозможно сделать, так как избирательный процесс был прерван. Он должен начинаться сначала», — заявил Парубий в эфире телеканала «Прямой».

По словам спикера Рады, местные выборы в 10 регионах Украины должны проводиться по окончании военного положения. Он заявил, что перенос избирательного процесса не вызовет проблем. По словам Парубия, о проведении демократических и открытых выборах в данных регионах должен объявить ЦИК Украины.

На Украине призвали перенести местные выборы из-за военного положения

23 декабря на Украине должны пройти выборы в объединенных территориальных общинах. Предполагается, что в этот день военное положение действовать не будет. Ранее Парубий, напротив, призывал провести местные выборы на Украине, несмотря на военное положение.

Киев ввел военное положение в стране, воспользовавшись организованной украинскими властями провокацией в Керченском проливе. 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу РФ в Черном море, требования российских пограничников моряки игнорировали.

Чтобы задержат суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали международного права. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны Киева.

 

Автор: Василий Котов
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