Полезут на наши штыки: эксперты рассказали о подготовке провокаций ВСУ на границе с РФ

За последние несколько дней верховный главнокомандующий Украины Петр Порошенко поразил мир резкой активностью. Необъявление войны «агрессору» при вводе военного положения в приграничных областях, мобилизация резервистов и передислокация войск к границам России, запрет на въезд на Украину для мужчин-россиян — все это обманывать не может: Порошенко на самом деле готовится к сражениям с РФ.

Самоубийца? Лишенный рассудка безответственный политик? Горький пьяница? Возможно, всего понемножку, но самое главное — полностью подконтрольный внешним силам правитель-временщик. Выживание Порошенко зависит от вполне конкретного условия: чем хуже, тем лучше.

Парадокс в том, что украинскому президенту его патроны гарантируют жизнь лишь в том случае, если будет развязан конфликт с Российской Федерацией. Безопасность ему обещана на самом высоком уровне: мало кто удивится, если при неудачном развитии событий семью «шоколадного» президента эвакуируют с Украины бортом президента США.

То, что киевский режим вполне осознанно готовится развернуть боевые действия на бывших полях сражений Великой Отечественной, не вызывает сомнений у многих военных аналитиков. На линии соприкосновения ВСУ с ДНР и ЛНР в последние дни переброшено огромное количество украинской техники и вооружения. «По зеленой улице» военные эшелоны проследовали от границы с Польшей через всю Украину — под Донецк и Луганск. Только за последние двое суток на Мариупольском направлении зафиксирована выгрузка трех составов с бронетехникой, преимущественно танками, и боеприпасами.

Как считает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, о вероятности начала новой военной кампании косвенно свидетельствует прибытие в Донбасс генерала Кита Дейтона — руководителя Европейского центра безопасности им. Джорджа Маршалла.

«Этот фигурант — один из главных координаторов «Евромайдана». Он поддерживает информационное движение «Крым — это Украина», — напомнил Алексей Леонков.

К прибытию на фронт инспектора столь высокого уровня можно добавить тот факт, что оперативное руководство штабом «Операции объединенных сил» (бывш. АТО. — Прим. ФАН) в Донбассе осуществляют генералы и старшие офицеры Пентагона, залегендированные под советников ЧВК и консультантов военно-гражданских администраций Украины в зоне конфликта.

Иракская тактика ВСУ

Именно американцы планируют огневые удары по опорным пунктам и узлам обороны Народной милиции ЛДНР. По этой схеме командиры украинских бригад, обстреливающих Горловку, Донецк, Докучаевск, получают команды на неизбирательный огонь по жилым секторам.

Это очень удобно для того, чтобы загнать собственную совесть в темный угол души, сославшись на американцев. Но если без сантиментов, то фактически украинцы добровольно передали командование операцией в Донбассе иностранцам. А чужие, как известно, людей не жалеют.

Об американском почерке действий в Донбассе говорит и директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Донбассу навязали тактику дистанционной войны, которую американцы применяли в Ираке, а сейчас используют в Сирии и других местах», — считает военный эксперт.

Смысл этих действий незатейлив: по разведанным целям наносят удары дальнобойная артиллерия, авиация, вертолеты. Используется метод так называемой бесконтактной войны.

«Пошли в наступление, встретили сопротивление — отошли, тут же новый удар. И так до тех пор, пока все огневые точки противника не будут подавлены», — пояснил Кнутов.

По его словам, вариантов в виде Иловайского или Дебальцевского котлов уже не будет: американцы этого не допустят.

Правда, американцы находятся в рядах ВСУ уже пятый год — как кураторы и инструкторы. Во время боевых действий в Славянске с апреля по июль 2014 года военные специалисты из США, Великобритании и Польши находились в тактических группировках ВСУ, развернутых у Донецкой и Славянско-краматорской агломераций, что подтверждают многие участники событий, офицеры Донбасса, например начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов. И тактика подразделений ВСУ на низовом уровне была соответствующей: удары с дистанции, выдвижение к позициям противника, попытки зайти во фланг и нанести огневое поражение.

Но в 2014 году это часто не работало по причине того, что действия ополчения ставили в тупик и украинскую сторону, и американцев. Отсутствие сплошной линии фронта позволяло ополчению скрытно выдвигаться и неожиданно атаковать позиции ВСУ, устраивать засады на коммуникациях противника и быстро отходить. Мастерство подобных действий проявило подразделение добровольца Арсена «Моторолы» Павлова, ставшее отдельным разведывательно-штурмовым батальоном ВС ДНР.

В 2015 году, уже после Дебальцевской операции, когда линия фронта стабилизировалась, американское управление стало приносить плоды, позволяя ВСУ поражать позиции ВС народных республик и избегать ответных налетов.

Новый Гляйвиц

Дело, однако, в том, что войны в одном только Донбассе Петру Порошенко уже слишком мало для продления военного положения на Украине, переноса выборов и утверждения военной диктатуры. Для этих планов Киеву необходимы сразу несколько горячих точек на восточном направлении.

Информационным прикрытием переброски ВСУ к границе с Россией стали дежурные фразы президента Украины об угрозе потери Мариуполя и Бердянска, через которые Россия якобы намерена пробить «сухопутный коридор» в Крым. Для оправдания зашкаливающего милитаризма в киевской риторике пошли в ход «тысячи танков и сотни самолетов», которые-де приготовила Москва для наступления.

Во что все это выльется? В новые провокации на российско-украинской границе, считает Алексей Леонков. На первый план здесь выходят действия диверсионно-разведывательных групп. Не случайно на Яворовском полигоне американцы за два года «прогнали» большое количество таких ДРГ. Особый упор в обучении делался на ведение действий в городских условиях.

«Будут некие поползновения на суше, прежде всего на пунктах пропуска в Крыму, а также в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Брянской областях России. Я не исключаю попыток проникновения украинских диверсионных групп на нашу территорию с целью доказать, что военное положение было введено не зря», — рассказал Алексей Леонков.

Наиболее подходящими для попытки втянуть Россию в конфликт являются действия Украины на Мариупольском (Новоазовском) направлении. Там для наступления ВСУ сформирована группировка в составе трех бригад — 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 36-й отдельной бригады морской пехоты и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

После массированного удара по узлам обороны Народной милиции ДНР бригадам ВСУ предстоит выйти на границу с Россией и, заняв Новоазовск, завязать бои с российскими силовиками, вынужденными защищать границу.

«Если говорить военным языком, то боеспособность украинской армии при столкновении с Российской Армией рассчитана на пару суток. Это если они совсем голову потеряют, обколются и обкурятся, и полезут на наши штыки», — считает Алексей Леонков.

Все делается для того, чтобы выставить Россию агрессором, поддерживающим «сепаратистов». При этом двух суток должно хватить, чтобы на Украине были развернуты силы НАТО, полагает эксперт.

«Собственно, ради этого и затевается новая бойня на побережье Азовского моря. Очень удобно. Заодно можно привязать события на суше к «террору России в Керченском проливе», — предсказывает Леонков.

Об угрозе в российском приграничье предупреждает и военный эксперт Юрий Кнутов. Он считает, что перед ВСУ поставлена задача сымитировать удар российских войск по Украине. Не случайно украинские СМИ давно «разместили» армию России в Донбассе в виде 1-го и 2-го армейских корпусов Народной милиции ЛДНР, забыв упомянуть, что состоят эти формирования из местных жителей и добровольцев из разных стран.

«Наиболее вероятно развитие событие по варианту Гляйвица в 1939 году, когда гитлеровская Германия напала на Польшу. Тогда немцы переодели в польскую форму уголовников и сымитировали нападение на немецкую радиостанцию. Так ими был создан повод для начала Второй Мировой войны. На мой взгляд, нечто подобное будет подготовлено на линии соприкосновения сил Донбасса и ВСУ», — полагает Кнутов.

При этом картинка заранее готовится для вброса в СМИ, добавляет эксперт.

«Завязывается перестрелка, переходящая в серьезный бой. ВСУ наносят защитникам Донбасса потери и вытаскивают под телекамеры трупы противника в форме… российских солдат. Там же — липовые документы, которые выдаются за настоящие: «Глядите, Россия напала на нас! Мы не зря предупреждали, не зря ввели военное положение!» — предполагает Кнутов.

В этом случае развитие событий в Донбассе может пойти по хорватскому сценарию — ВСУ попытаются перейти в масштабное наступление на народные республики.

Недооценка противника может дорого стоить

К сожалению, зачастую у нас можно столкнуться с пренебрежением в оценке состояния украинской армии и силовых структур соседней страны. В восприятии многих остались лишь яркие картины котлов 2014 года, в которые раз за разом попадали демотивированные военнослужащие ВСУ, а также колонны пленных и остовы сожженных украинских танков с БМП.

Однако после разгромов в Изварино, Иловайске и Дебальцево командование ВСУ с помощью специалистов из стран НАТО восстановило боеспособность своих бригад. На Украине подняли денежное довольствие военнослужащим, ввели льготы и на американский манер создали министерство по делам ветеранов. В ВСУ поступили новые партии бронетехники и артиллерии. Решается вопрос выпуска собственных боеприпасов к системам залпового огня и артиллерии.

Да, с мотивацией украинские военные по-прежнему испытывают проблемы, но и здесь изменения налицо. На ударных направлениях в Донбассе, как правило, используются боевики-националисты из правых организаций и специалисты из сменных команд иностранных ЧВК. У Запада есть из кого выбирать, при том что людской ресурс Донбасса существенно ограничен.

Нельзя недооценивать и масштабы военных мероприятий в рамках государства, включая ввод военного положения в приграничных с Россией областях.

«Мы как-то с иронией к этому относимся, а иронизировать не надо: военное положение позволяет Киеву концентрировать группировки войск на необходимых направлениях», — говорит Алексей Леонков.

С этой точкой зрения полностью согласен и Юрий Кнутов.

«Телевидение показывает, что ничего не происходит, — отмечает он. — А ведь на Украине идет перегруппировка частей и соединений, формируются ударные колонны…»

Слишком многое говорит о том, что на Украине затеяна большая игра. Страна готовится принять формирования из стран НАТО на постоянной основе на границе с Россией.

Так, уже официально объявлено, что с 2019 года Великобритания разместит на Украине военнослужащих 77-й бригады — киберформирования, ведущего психологические операции в социальных сетях, добавил Леонков. В минувшие выходные британские СМИ сообщили о том, что около тысячи военнослужащих этого соединения уже действуют на Украине, выполняя задачи разного рода.

Кроме того, через несколько месяцев на Украину будут переброшены подразделения и части морской пехоты и сухопутных войск Великобритании. В Черном море планируются разместить группировку кораблей ВМС Великобритании — как выразился министр обороны этой страны Гэвин Уильямсон, «для обеспечения мореплавания».

Разумеется, в военных планах Киева вторжение в республики Донбасса занимает приоритетное место.

«Цель главного направления удара — расколоть, рассечь Донецкую и Луганскую республики и затем поодиночке их уничтожить», — поделился планами противника Юрий Кнутов.

По мнению эксперта, расчет делается на то, что молниеносный удар ВСУ позволит взять под контроль маленькую территорию ЛДНР. Ставка делается на замедленную реакцию и нерешительность ответных действий со стороны Москвы.

«Пока мы только будем собираться реагировать, ВСУ частично свои задачи уже решат, а там уже и НАТО можно подключать, выложив убитых солдат в российской форме и показав всему миру, что это Россия напала, начала войну, а Украина только обороняется. Но при этом ее оборона такая, мол, стремительная и удачная, что по хорватскому сценарию можно все в Донбассе зачистить», — считает директор музея войск ПВО.

Комплексный подход подготовки Украины к войне, разработанный Западом, позволяет решить сразу три задачи: провести мобилизацию из нескольких волн, согнав в армию сотни тысяч человек, отодвинуть выборы «до лучших времен» и, наконец, попытаться с помощью Запада провести молниеносную военную кампанию против республик Донбасса.

Правда, для реализации этого сценария необходимо главное условие — сделать все возможное, чтобы Россия не вмешалась в конфликт и не повлияла на ситуацию. Для этого прилагаются колоссальные усилия военно-политического, дипломатического и экономического характера, которые, правда, пока не приносят Западу нужного результата.

К счастью, время здесь играет не на Киев, зажатый в конкретные временные рамки ожидаемого к выборам блицкрига. Русский медведь проявляет традиционное упрямство, не реагируя на мелкие укусы, но приготовив для ответа увесистую лапу.