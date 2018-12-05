Киев вводит цензуру под видом борьбы с «русским миром» — адвокат

Киев, 5 декабря. Украинские власти пытаются ввести тотальную цензуру под видом борьбы против российского влияния. Об этом в среду заявила специалист по международному праву Мария Ярмуш, комментируя недавнее предложение МВД Украины ввести уголовное наказание за «пропаганду русского мира».

«Предложение прежде всего направлено на подавление свободы мысли своего народа, который находится на пике экономического кризиса. Любая критика со стороны оппозиции и недовольного населения, которое замерзает в своих домах, должна быть подавлена», — отметила адвокат.

Ярмуш подчеркнула, что запрет пропаганды некоторых идеологий, вроде нацизма, оправдан. Но в данном случае речь идет о распространении среди населения официального курса Киева, передает RT.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предложил ввести уголовную ответственность за «пропаганду идей русского мира» и оскорбление Евромайдана, передает «Газета.ру».

Отметим, что Киев взял курс на конфронтацию с Россией после госпереворота 2014 года, который на Украине называют «Революцией достоинства». Украинские власти разорвали большинство действующих двусторонних соглашений, запретили любое сотрудничество в военно-технической сфере, а также запретили целый ряд российских фильмов, книг и сериалов. При это власти Львова пошли еще дальше и приняли закон, который в принципе запрещает любое использование «русскоязычного контента».