СМИ в Соединенных Штатах признали бесперспективность и бессмысленность деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием «российского вмешательства» в американские выборы. Колумнист издания American Thinker Брайан Джундеф констатировал, что никакие заявления Мюллера не могут доказать причастность России к избранию Дональда Трампа президентом Америки.

«Удары Мюллера на самом деле ничего особенного собой не представляют. Он предъявил обвинение группе российских интернет-троллей, которые никогда не увидят изнутри зал судебных заседаний и не будут находиться там в качестве обвиняемых. Остальные его обвинения имеют отношение к преступлениям, выявленным в процессе следствия, или к тактике, использованной в отношении компании Enron и бывшего сенатора Теда Стивенса, и большая их часть были отклонены судом», — пишет автор заметки.

Он также обратил внимание на тот факт, что средства массовой информации были крайне критически настроены по отношению к Трампу во время избирательной кампании. Несмотря на весь поток критики, Трамп сумел одержать победу на выборах и продолжает работать на своем посту.

Автор статьи напомнил ситуацию, когда Мюллер пытался провести параллель между планами Трампа построить Trump Tower в Москве и его связями в властями РФ. Такое заявление не выдерживает никакой критики — будучи еще бизнесменом, президент США работал во многих странах.

«Перед тем, как стать кандидатом в президенты, а также уже во время президентской кампании Дональд Трамп проявил себя настоящим застройщиком — и весьма успешным. «Основываясь на финансовых отчетах, которые Трамп представил в прошлом году, он, судя по всему, владеет или контролирует более чем пять сотен компаний, расположенных в двух десятках стран по всему миру», — сообщил журнал Time. Почему бы в этом списке не быть Москве?» — задается вопросом Джундеф.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей раскритиковал Мюллера за манипуляции с фактами. Также российский парламентарий констатировал, что работу американского чиновника даже с большой натяжкой нельзя назвать результативной.

«Элиты Соединенных Штатов одержимы идеей доказать связь Трампа с Россией. Работу Мюллера нельзя назвать эффективной — он работает уже два года, но до сих пор не добился никаких результатов. Ввиду этого он начинает придумывать какие-то вещи, которые могли бы хоть как-то оправдать его деятельность. Фактически он игнорирует презумпцию невиновности и исходит из того принципа, что Трамп якобы изначально виновен. И под это дело подгоняют различные факты. Серьезно к подобного рода обвинениям относиться нельзя», — заключил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Независимый аналитик Алексей Филиппов в свою очередь обратил внимание на некое «лукавство» в действиях Мюллера. Он выдвигает обвинения в адрес Трампа, но никакой конкретики в его заявлениях не содержится. Более того, он отказывается рассказать общественности и СМИ о том, что ему удалось выяснить в ходе своей работы. Эксперт напомнил, что в настоящий момент в Соединенных Штатах идет судебное разбирательство между российской компанией Concord Management and Consulting и Мюллером. Отечественная сторона требует публично огласить результаты расследования спецпрокурора.