В ООН напомнили Киеву об особенностях военного положения

Женева, 5 декабря. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Киев для соблюдения прав человека использовать механизмы военного положения на Украине только в исключительных случаях. Об этом она заявила на пресс-конференции в Женеве​​​.

По ее словам, Организация объединенных наций внимательно наблюдает за тем, как ввод военного положения в десяти областях Украины влияет на ситуацию в стране.

«Я верю, что в любой момент, особенно перед выборами, любые меры по ограничению прав человека во время военного положения должны применяться только при особой необходимости в конкретной ситуации», — отметила Бачелет.

Она напомнила Киеву об особенностях военного положения. Так, по ее словам, подобные ограничения прав человека должны быть пропорциональными и ограниченными по времени, а также использованы строго на определенной территории.

«Я не могу сказать, насколько адекватным было введение военного положения, но если оно было необходимо для них (Украины. — Прим. ФАН), оно должно быть очень ограничено», — подчеркнула Бачелет.

Напомним, закон о введении военного положения в десяти областях Украины вступил в силу 29 ноября. Согласно документу, он продлится в течение 30 дней, хотя уже сейчас заметно увеличение эмиграционных потоков из страны, пишет «ФедералПресс». Решение о введении режима было принято после провокации украинских кораблей в Керченском проливе, которые незаконно вторглись в территориальные воды России и были задержаны. Киев расценил законные действия российских пограничников как очередной «виток агрессии» со стороны РФ.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии голосования на Украине, намеченного на весну 2019 года.

Ранее представитель РФ в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов предупредил жителей республик Донбасса об опасности из-за введения военного положения на Украине.