Купить кофе с помощью смартфона или стакана: эксперты рассказали о развитии бесконтактных платежей

Москва, 5 декабря. Система бесконтактных платежей активно развивается как в России, так и во всем мире. Теперь за кофе заплатить можно не только с помощью смартфона, но и стакана.

Производители носимых устройств работают над развитием бесконтактных платежей. На данный момент они уделяют серьезное внимание созданию сетей банков-партнеров. Так, у платежных систем Google Pay и Samsung Pay около 60 банков-партнеров, а у Garmin Pay и Apple Pay — 28 и 16 банков соответственно.

В будущем, предполагают эксперты, банки начнут самостоятельно производить аксессуары с чипами. По информации International Data Corporation, в третьем квартале этого года продажи носимых устройств возросли на 21,7%. Такая тенденция относится и к европейскому, и к американскому, и к азиатскому рынкам, передает «Экономика сегодня».

Представители компании VISA уже заявили, что планируют в скором будущем самостоятельно с банками разрабатывать носимые устройства или же договариваться с производителями различных аксессуаров о наделении их nfc-чипами конкретного банка. А дочернее подразделение банка Barclays совместно с британской сетью Costa Coffee уже создали многоразовый кофейный стакан с интегрированной технологией бесконтактных платежей.