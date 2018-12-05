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Экономика

Купить кофе с помощью смартфона или стакана: эксперты рассказали о развитии бесконтактных платежей

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Купить кофе с помощью смартфона или стакана: эксперты рассказали о развитии бесконтактных платежей

Москва, 5 декабря. Система бесконтактных платежей активно развивается как в России, так и во всем мире. Теперь за кофе заплатить можно не только с помощью смартфона, но и стакана.

Производители носимых устройств работают над развитием бесконтактных платежей. На данный момент они уделяют серьезное внимание созданию сетей банков-партнеров. Так, у платежных систем Google Pay и Samsung Pay около 60 банков-партнеров, а у Garmin Pay и Apple Pay — 28 и 16 банков соответственно.

В будущем, предполагают эксперты, банки начнут самостоятельно производить аксессуары с чипами. По информации International Data Corporation, в третьем квартале этого года продажи носимых устройств возросли на 21,7%. Такая тенденция относится и к европейскому, и к американскому, и к азиатскому рынкам, передает «Экономика сегодня».

Купить кофе с помощью смартфона или стакана: эксперты рассказали о развитии бесконтактных платежей

Представители компании VISA  уже заявили, что планируют в скором будущем самостоятельно с банками разрабатывать носимые устройства или же договариваться с производителями различных аксессуаров о наделении их nfc-чипами конкретного банка. А дочернее подразделение банка Barclays совместно с британской сетью Costa Coffee уже создали многоразовый кофейный стакан с интегрированной технологией бесконтактных платежей.

Автор: Катерина Иванова
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