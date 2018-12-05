Названы самые «ожиревшие» регионы России

Москва, 5 декабря. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила регионы, в которых зафиксировано наибольшее количество людей, страдающих от ожирения.

По ее словам, наибольшее количество людей с ожирением зафиксировано в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях, в результате чего в этих регионах самая высокая заболеваемость сахарным диабетом.

Голикова также добавила, что данную проблему необходимо решать путем популяризации здорового образа жизни, который связан с развитием физкультуры и спорта. По ее словам, для этого был создан специальный федеральный проект, благодаря которому количество людей, которые регулярно занимаются спортом, достигло порядка 50 миллионов человек. В ближайшие шесть лет их число увеличить до 80 миллионов человек.