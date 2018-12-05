«Спекуляция и шантаж»: эксперт заявил о несостоятельности обвинений США в адрес РФ по ДРСМД



Москва, 5 декабря. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговоров глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил, что Вашингтон намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение 60 дней. Вашингтон обвиняет РФ в нарушении ДРСМД, однако конкретных фактов у США нет, отметил экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

По словам Хатылева, все эти обвинения в нарушении ДРСМД ранее не приводили к конкретным действиям со стороны США. Прежде взаимные обвинения в нарушениях звучали только на уровне намеков и полунамеков, отмечает эксперт.

Хатылев добавил, что если бы у Вашингтона были какие-то конкретные факты и доказательства, то США запустили бы стандартные процедуры по каналам ДРСМД. Согласно ДРСМД, комиссия должна на месте зафиксировать нарушение и подать соответствующее сообщение в коллективные органы. Однако Вашингтон не использовал стандартную процедуру, поэтому можно говорить о несостоятельности обвинений США в адрес РФ по ДРСМД.

«В этом случае начинается диалог. Мы же наблюдаем только спекуляции и шантаж», — сказал Хатылев в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Также экс-начальник ВВС РФ подчеркнул, что выход США из ДРСМД ставит под угрозу договор СНВ-3. Вашингтон таким образом подготавливает общественность к выходу из договора.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе США их ДРСМЗ из-за того, что Россия якобы нарушает договор. Однако никаких доказательств Вашингтон так и не предоставил. В Кремле сообщили, что ждут от США доказательств.

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ примет ответные меры в случае выхода США и ДРСМД. Глава государства добавил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений и обеспечит развитие армии и флота.