Кремль обещает учесть все мнения при переименовании аэропортов

Москва, 5 декабря. Мнения жителей регионов, не согласных с итогами голосования о переименовании российских аэропортов, будут учтены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что, после подведения итогов голосования, появятся инициативы по формализации его процедуры.

«Что касается тех регионов, где жители выступают против, конечно, их мнение никто без внимания оставлять не будет», — сказал Дмитрий Песков.

Как пишет «Газета.Ru», пресс-секретарь президента РФ добавил, что точных сроков, в которые произойдет переименование аэропортов, нет.

Как сообщает «АиФ.Ru», вечером 4 декабря были подведены итоги голосования о переименовании российских аэропортов. В рамках проекта «Великие имена России» жители страны выбирали имена известных исторических деятелей и деятелей культуры, которые будут присвоены воздушным гаваням разных регионов РФ. Переименование может коснуться более 40 аэропортов по всей стране.