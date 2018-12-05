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Захарова прокомментировала сообщения о высылке российского дипломата из Словакии

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Захарова прокомментировала сообщения о высылке российского дипломата из Словакии

Москва, 5 декабря. МИД РФ уточняет информацию о высылке российского дипломата из Словакии из-за подозрений в шпионаже. Об этом спикер ведомства Мария Захарова сообщила Федеральному агентству новостей.

«В ближайшее время будет комментарий Департамента информации и печати МИД», — уточнила она.

Ранее о высылке российского дипломата, которого власти страны заподозрили в «связях со шпионской сетью», сообщило агентство Reuters. Утверждается, что дипломат из РФ покинул Словакию еще в ноябре.

Reuters цитирует заявления премьера Словакии Петера Пеллегрини, согласно которому решение о высылке было принято 22 ноября, и дипломат покинул Словакию в течение 48 часов.

Никаких подробностей высылки российского дипломата СМИ пока не приводит.

Автор: Ксения Ослопова
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