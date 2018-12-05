Шойгу рассказал о создании в Кронштадте крупнейшего кластера ВМФ

Санкт-Петербург, 5 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу, открывая совещание в Петербурге, посвященное строительству и реконструкции объектов военной инфраструктуры, напомнил, что Минобороны РФ не только укрепляет военный потенциал страны, но и создает новые рабочие места для россиян.

«В экономику Петербурга нами инвестировано более триллиона рублей – в предприятия промышленности, в совершенствование инфраструктуры», — цитирует Шойгу корреспондент Федерального агентства новостей.

Министр отметил, что в Петербурге особое внимание уделяется сохранению культурного наследия и восстановлению исторического облика зданий.

В течение шести лет, напомнил Шойгу, в Петербурге силами Минобороны было построено и реконструировано более 90 зданий и сооружений общей площадью около 700 тысяч квадратных метров, при этом около 80% этих зданий представляют историческую и художественную ценность.

Министр обороны России рассказал о реконструкции корпусов Военно-медицинской академии, воссоздании Фундаментальной библиотеки и, конечно, масштабной реставрации, которую в рекордно короткие сроки завершили на территории Нахимовского военно-морского училища.

Кроме того, Шойгу напомнил о Пансионе воспитанниц министерства обороны, учебном заведении которое продолжит славные традиции Смольного института благородных девиц. Пансион расположится на острове Бычий, о его постройке Минобороны неоднократно просили жители Петербурга.

Не мог глава министерства обороны России обойти стороной и реализацию в Петербурге одного из самых масштабных проектов Минобороны РФ — создание кластера ВМФ в Кронштадте. На острове Котлин, сообщил Шойгу, появится современный учебно-научный центр и место притяжения молодежи. Музей ВМФ РФ в Кронштадте, напомним, станет крупнейшим в мире музеем, посвященным военно-морскому флоту. Работы по созданию кластера начнутся уже в 2019 году.