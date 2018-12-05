«Изучайте Россию, господа»: в Совфеде ответили на слова Госдепа о «последствиях» из-за украинских моряков

Москва, 5 декабря. Госдепартамент США пригрозил России «болью и последствиями» в том случае, если нарушившие границу РФ в Черном море украинские моряки останутся под арестом. Российский сенатор Франц Клинцевич ответил на заявления Вашингтона, призвав американских коллег во избежание ошибок изучать Россию.

Клинцевич подчеркнул, что своей попыткой напугать Москву представитель Госдепартамента продемонстрировал полное незнание России.

«Грустно, но, похоже, что специалисты по России в США совсем перевелись. Могу только сказать: изучайте Россию, господа, и это позволит вам избежать многих серьезных ошибок», — заметил сенатор.

Он добавил, что вопрос о содержании украинских моряков под арестом в соответствии с российским законодательством решит суд.

Ранее в Госдепартаменте США в очередной раз заявили, что Россия якобы должна освободить экипаж украинских военных судов. Представитель Вашингтона добавил, что в противном случае Москву ждут «последствия», а «боль будет только сильнее со временем».

Три украинских военных корабля нарушили российскую границу в Черном море 25 ноября. Суда взяли курс на Керченский пролив, попутно выполняя опасные маневры. Требования российских пограничников моряки игнорировали.

Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена прибегнуть к специальным мерам. Как объяснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом прикрытия госграницы и не нарушали международного законодательства. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией украинских властей. Экипаж военных кораблей в настоящее время находится в СИЗО в Москве.