Суд утвердил мировое соглашение между «Супер» и «Яндексом»

Москва, 5 декабря. Мосгорсуд в среду утвердил мировое соглашение между телеканалом «Супер» и компанией «Яндекс», закрыв производство по данному спору. Предметом для разбирательства стали пиратские копии сериалов, которые появлялись на сервисах «Яндекса».

«Выслушав мнение сторон, изучив меморандум, суд приходит к выводу о возможности заключения мирового соглашения», — заявил судья.

Напомним, что ранее сразу несколько структур «Газпром-медиа» подали иски к «Яндексу», потребовав блокировки сервиса «Яндекс.Видео», где регулярно появлялись пиратские фильмы и сериалы. После этого, интернет-гигант принял решение удалить все ссылки на нелицензионный контент.

1 ноября «Яндекс», Mail.ru, Rambler и «Кинопоиск» подписали меморандум о борьбе с пиратством. В меморандуме речь идет о разрешении спорных ситуаций между обладателями прав и поисковиками в досудебном порядке. В частности, говорится об удалении ссылок на пиратский контент до того, как дело будет доведено до суда.