ФСБ и Росгвардия представили Путину план «оружейной реформы»

Москва, 5 декабря. Комплекс мер, направленный на совершенствование контроля за оборотом оружия после массового убийства в Керчи, представлен президенту РФ Владимиру Путину Росгвардией и ФСБ. Об этом сообщил директор гвардейцев Виктор Золотов.

На итоговой коллегии ведомства он подчеркнул, что при разработке плана так называемой «оружейной реформы» был учтен опыт происшествий, связанных с использованием оружия, в том числе обстоятельства событий в крымском городе Керчь.

«Проведен масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия, результатом которого стал подготовленный совместно с ФСБ России и внесенный главе государства комплекс мер по совершенствованию контроля за правоотношениями в указанной сфере», — сказал он.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в данном учебном заведении. Тело «керченского стрелка» нашли на втором этаже здания, возле него обнаружили сумки со взрывчатым веществом.

Следственный комитет РФ первоначально возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», которая затем была переквалифицирована на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». В Крыму ввели трехдневный траур и режим ЧС.