Ученые обнаружили останки самого древнего хищника

Лондон, 5 декабря. Специалисты Королевского музея Онтарио и Йельского университета обнаружили останки самого древнего хищника на Земле.

Предположительно, это животное обитало около миллионов лет назад. Существо, останки которого обнаружили ученые, представляло собой странного шипастого червя, обитающего в море.

Отмечается, что несмотря на небольшие размеры — всего 10 сантиметров в длину — он был хищником. Жертвами Capinatator praetermissus, как его окрестили специалисты, становились личинки креветок, а также планктон. Для крупных животных этот червь не представлял угрозы.

«Изучение подобных останков — это чрезвычайно важная научная задача, так как эти существа могут рассказать нам очень многое об эволюционной истории земной биосферы, — приводит слова специалистов Planet Today. — Восстанавливая историю эволюции шаг за шагом, мы можем понять, как происходили самые основные этапы на пути становления жизни».

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