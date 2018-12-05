В США объяснили, как отправка кораблей НАТО в Азовское море может навредить Украине

Вашингтон, 5 декабря. Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер считает, что отправка американских военных кораблей в Азовское море навредила бы Украине и могла бы спровоцировать конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией.

По словам экс-посла, отправка кораблей НАТО в Азовское море могла бы вызвать конфликт между военным блоком и Москвой в условиях, когда географическое положение Российской Федерации является более выгодным.

Кроме того, эксперт в своем Twitter-аккаунте указал, что такие действия нарушат соглашение между Россией и Украиной, в котором есть пункт, согласно которому, корабли третьих стран не могут входить в территориальные воды Азовского моря без разрешения как РФ, так и Украины.

Пайфер подчеркнул, что это не в интересах Украины и НАТО.

«Полагаю, что сохранение данного договора и сохранение его легитимности крайне важно для Киева, поскольку он является основой для утверждения Украины о том, что она имеет право свободного вхождения в Азовское море», — объяснил бывший дипломат.

Статус Азовского моря был определен в 2003 году Договором о сотрудничестве Украины и Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе. Так, Азовское море является внутренним морем для обеих стран.

Ранее глава Украины Петр Порошенко призвал Североатлантический альянс отправить корабли в Азовское море якобы для «обеспечения безопасности».

Напомним, три корабля ВМСУ 25 ноября пересекли российскую государственную границу, вторглись в территориальные воды РФ, где опасно маневрировали и не реагировали на законные требования пограничной службы ФСБ России остановиться. В результате корабли и их экипажи были задержаны. Киев назвал легитимные действия российской стороны «агрессией» и ввел военное положение на Украине до 25 декабря.