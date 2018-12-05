СМИ опубликовали первую страницу из устава «единой церкви» Украины

Киев, 5 декабря. Украинские СМИ опубликовали страницу из устава так называемой «единой церкви» Украины.

Согласно этому документу, церковь будет создана по критской модели — она станет полуавтономной и будет напрямую подчиняться Константинопольскому патриарху. Главой «единой церкви» станет митрополит, а не патриарх. В его полномочия будет входить формирование синода.

Украинская церковь не сможет самостоятельно канонизировать святых, для этого ей нужно будет подавать прошение в Константинополь, чтобы получить одобрение. Она также не сможет варить миро, поскольку вселенский патриарх Варфоломей I считает это исключительным правом Константинополя.

Напомним, что ранее патриарху Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.