Сирия новости 5 декабря 16.30: несколько мирных жителей Идлиба убиты «Тахрир аш-Шам», в Хаме при перестрелке джихадистов пострадали гражданские

Сирия, 5 декабря. Несколько мирных жителей Идлиба убиты и взяты в плен радикалами «Тахрир аш-Шам», в Хаме при перестрелке джихадистов пострадали гражданские, на западе Алеппо прогремел взрыв. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Алеппо, ведут обстрел позиций радикалов в Хаме.

«Исламское государство»1: обстреляло САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала и убила несколько жителей Идлиба.

«Национальный фронт освобождения»: укрепляет позиции на юге Идлиба, ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

Курды: ведут бои с ССА в Алеппо, обстреливают Хаджин.

Провинция Алеппо

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что в районе населенного пункта Абла идут бои между «Сирийской свободной армией» (ССА) и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG).

В деревне Мараназ на западе провинции Алеппо детонировало самодельное взрывное устройство, сообщает Twitter-канал (@Step_Agency). Данных о пострадавших нет.

Инженерные бригады правительственных войск САР продолжают проводить работы по уничтожению мин, оставленных радикальными исламистами, в пригороде административного центра региона. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@daily_syria).

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) из своих укрытий на захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EsiscTeam).

Одновременно с этим курдские военизированные отряды ведут обстрел предполагаемых позиций ИГИЛ1 в Хаджине, пишет Twitter-канал (@WildflowerX24). По сведениям автора публикации, под ударами артиллерии SDF вновь оказались жилые районы города.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Qasion News передает, что радикальный альянс «Национальный фронт освобождения» укрепляет позиции на линии соприкосновения сил с Сирийской арабской армией (САА) на юге провинции Идлиб.

Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Geopol_Analisi), что террористы «Тахрир аш-Шам» напали на город Кафр Набель. Во время обстрела погибло несколько мирных жителей поселения, еще ряд гражданских попали под арест радикальных исламистов.

Провинция Хама

В деревне Аль-Кастун на севере провинции Хама продолжаются боестолкновения между «Национальным фронтом освобождения» и «Тахрир аш-Шам», передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, из-за перестрелок между радикалами пострадало несколько мирных жителей поселения.

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить удары по опорным пунктам джихадистов в окрестностях города Аль-Латамина. Об этом пишет местный Twitter-канал (@MasarPressNet).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)