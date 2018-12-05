Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО
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Москва, 5 декабря. Тверской суд Москвы продлил арест обвиняемым в хулиганстве футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, оставив спортсменов в СИЗО еще на два месяца.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей, попросивших о продлении срока заключения футболистов под стражей до 8 февраля 2019 года.
Под стражей останутся и брат Кокорина Кирилл, а также еще один участник потасовок Александр Протасовицкий.
Адвокат пострадавшего от рук спортсменов чиновника Минпромторга Дениса Пака Наталья Шатихина в комментарии газете KP.RU назвала решение суда «ожидаемым и совершенно обоснованным».
Как отмечает Пятый канал, на сегодняшнем заседании суда футболисты встретились впервые после ареста — до этого их дела рассматривали разные суды.