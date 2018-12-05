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Словакия выслала российского дипломата

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Словакия выслала российского дипломата

Братислава, 5 декабря. Словакия выслала российского дипломата, которого власти страны заподозрили в «связях со шпионской сетью». Об этом информирует Reuters, ссылаясь на канцелярию главы правительства Словакии.      

Утверждается, что дипломат из РФ покинул Словакию еще в ноябре.

«Решение было принято 22 ноября, и он [дипломат] покинул Словакию в течение 48 часов», — приводит Reuters фрагмент заявления премьера Словакии Петера Пеллегрини.

Никаких подробностей высылки российского дипломата СМИ пока не приводит. Напомним, в октябре власти Швейцарии объявили о начале расследования в отношении двух граждан РФ, подозреваемых в «политическом шпионаже». В конце ноября посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин констатировал, что никаких доказательств обоснованности проведения расследования по-прежнему приведено не было.

Автор: Федор Веснин
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