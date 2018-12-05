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Послы ЕС согласовали санкции против девяти «организаторов» выборов в Донбассе

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Послы ЕС согласовали санкции против девяти «организаторов» выборов в Донбассе

Брюссель, 5 декабря. Послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против девяти человек, якобы ответственных за организацию и проведение выборов в Донбассе. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы согласовали санкции против 9 человек», — сказал источник ТАСС.

Напомним, 11 ноября в ДНР и ЛНР состоялись выборы глав республик и депутатов народных советов. Руководство Украины заявило, что не признает день голосования, так как он якобы нарушает условия минских договоренностей. Нелегитимным избирательный процесс в Донбассе считают в Евросоюзе и США. При этом международные наблюдатели, находившиеся в ДНР и ЛНР в день выборов подчеркивали, что голосование в республиках прошло в соответствии с демократическими принципами и без серьезных нарушений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими договоренностями.

Автор: Регина Пак
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