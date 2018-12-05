Порошенко приготовился к 2,5 тыс. лет военного положения

Киев, 5 декабря. Глава Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в ряде регионов никак не отразилось на функционировании экономики страны. Об этом он сообщил журналистам в среду в ходе выступления на Форуме местного самоуправления.

По его мнению, экономика работает в обычном режиме.

Глава Украины сообщил, что никто не смог «раскачать валютный рынок, нет никаких дестабилизирующих факторов в банковской отрасли».

«Мы продемонстрировали с предприятием в Бахмуте огромную гору соли и заверили наших северных соседей «за поребриком», что соли у нас хватит на 2,5 тыс. лет военного положения», — заявил он.

Кроме того, Порошенко отметил, что в стране нет комендантского часа, а все украинские СМИ, по его словам, работают в штатном режиме.

После провокации ВМСУ в Керченском проливе Верховная рада Украины на внеочередном заседании 26 ноября утвердила президентскую инициативу ввести военное положение сроком на 30 дней в 10 областях страны.

Украинские военные корабли 25 ноября нарушили российскую границу и вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Корабли ВМСУ опасно маневрировали, не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться, в результате были задержаны.