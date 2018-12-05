Войны не будет даже с Европой: эксперт оспорил сценарии начала военного столкновения России и США

Существует три сценария непреднамеренного прямого военного столкновения России и США. Их назвал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в ходе экспертной дискуссии «Международная безопасность 2018: состояние и перспективы».

По мнению Дмитрия Суслова, война между Россией и США может вспыхнуть из-за кибератаки, которую одна из сторон воспримет как начало полномасштабного нападения и ответит на нее не только в киберпространстве, но и реальными военными средствами.

Второй вероятной причиной начала военного столкновения РФ и США эксперт назвал неконтролируемую гонку вооружений, которая стартует после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, а он, по мнению Суслова, неизбежен. Более того, после распада ДРСМД произойдет разрыв Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), уверен политолог.

И третий сценарий развязывания войны между Россией и США эксперт связывает с ситуацией в Сирии или Черном море. По словам Дмитрия Суслова, Москва и Вашингтон «уже действуют в одном и том же оперативном пространстве или могут действовать, если США и дальше будут поддерживать провокации Украины», пишет РИА Новости.

Прокомментировать эту точку зрения Федеральное агентство новостей попросило эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, американиста Владимира Брутера. Он добавил четвертый сценарий начала войны между РФ и США — это ввод российских боевых кораблей в Карибский залив и ответная атака со стороны США.

«Но эти все сценарии носят умозрительный характер. Ничто из перечисленного не является угрозой войны между Россией и США, это риски деградации российско-американских отношений и усиления международной напряженности. А угроза войны — это глубокие геостратегические противоречия между государствами, которые могут быть устранены только военным путем. Таковых между Россией и США нет», — так Владимир Брутер оспорил заявления своего коллеги из Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

Собеседник ФАН уверен, что в Вашингтоне сидят «не совсем неадекватные люди, хотя и они понимают, чем чревато военное столкновение».

«Пугать будут, провоцировать будут, сдерживать будут, санкции вводить продолжат, но воевать явно не собираются. Думаю, что противоречия в Сирии и ситуация в Черном и Азовском морях не являются поводами для начала войны. Их используют в пропагандистских целях, но не более того. Это все кликушество. И оно не должно отвлекать нас от реальных проблем. Это, прежде всего, технологическое перевооружение армии, развитие страны, налаживание внешних контактов, которые помогут сдерживать неадекватность Запада, усиление влияния России на другие страны», — считает Владимир Брутер.

Отверг американист и возможность войны России с Украиной, назвав разговоры о ней «выдумкой».