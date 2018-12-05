Совфед продлил закон о «заморозке» накопительной части пенсии

Москва, 5 декабря. Совет Федерации России продлил закон о «заморозке» накопительной пенсии до 2021 года. Профильные комитеты Совфеда поддержали положения документа.

Отмечается, что все пенсионные права застрахованных лиц будут реализованы в полной мере и не уменьшатся, как это и было в предыдущие годы действия «моратория». ПФР должен будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из положения, согласно которому отчисления полностью идут на финансирование страховой пенсии.

При этом «заморозка» накопительной пенсии касается только тех, кто родился позже 1967 года и по собственному желанию подал заявление в Пенсионный фонд РФ о формировании накопительной пенсии.

Напомним, с 2014 года отчисления россиян в размере 6% в накопительную часть пенсии направляются на выплаты нынешним пенсионерам. До введения этой нормы граждане могли распоряжаться данными суммами по своему усмотрению: отчисления можно было направить на формирование своих пенсионных накоплений или передать в страховую часть.

В 2017 году «заморозку» накопительной пенсии продлили до 2020 года. По словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, бюджет, благодаря «заморозке» накопительной части пенсий, сэкономил почти два триллиона рублей.