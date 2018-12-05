Сирия: САА отбила атаку боевиков в Латакии

Дамаск, 5 декабря. Подразделения Сирийской арабской армии отразили атаку террористов на севере провинции Латакия, несколько боевики ликвидированы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на военный источник в САР.

«Отряды САА сорвали попытку террористов напасть из деревни Айн аль-Хаур на позицию вооруженных сил в пяти километрах от города Кенсабба на трассе Латакия — Джиср-эш-Шугур», — рассказал источник.

По его информация, отряд боевиков был рассеян — они понесли потери, а оставшиеся в живых террористы бежали.

Населенный пункт Джиср-эш-Шугур — один из основных оплотов запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. В сентябре, напомним, именно в этом населенном пункте проходили съемки постановочной «химатаки». Жители Идлиба тогда сообщили, что в провинцию, в частности, прибыли журналисты известного американского телеканала.

1 Организация запрещена на территории РФ.