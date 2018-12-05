ВС РФ совершенствуют свой гиперзвук: в Генштабе рассказали о комплексе «Кинжал»

Москва, 5 декабря. Российские военные совершенствуют боевое применение высокоточного гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал», заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

О применении «Кинжала» Герасимов рассказал на брифинге для иностранных военных атташе. Он подчеркнул, что значительные результаты были достигнуты ВС РФ и в совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, системы управления войсками и оружием.

Генерал отметил, что российские вооруженные силы повышают свои боевые возможности и на других направлениях. Так, авиационные соединения и воинские части в этом году получили свыше 140 современных летательных аппаратов, пишет «Царьград».

Герасимов указал, в частности, на получение зенитными ракетными полками современных зенитных ракетных систем С-400, обладающими повышенными возможностями по перехвату воздушных целей.

«В настоящее время на боевом дежурстве по противовоздушной обороне стоят уже более 20 полков, оснащенных этим комплексом», — отметил начальник Генштаба ВС РФ.

По его данным, в этом году соединения и воинские части Сухопутных войск и ВДВ получили более 3 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения.