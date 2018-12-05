Австрийский депутат признался в Госдуме, что «верит в Россию, но хочет понять ее умом»

Москва, 5 декабря. В Государственной думе России в среду выступает президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка. После личной встречи с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным он выступил перед российскими депутатами и высказался на тему конфликта России и Украины в Керченском проливе.

«От имени страны, которая председательствует в Совете Европы, могу сказать, что необходимо развивать отношения, которые сейчас омрачаются геополитической напряженностью на фоне событий на Украине, — заявил Соботка в Госдуме. Мы отмечаем инцидент в Керченском проливе, который способствует эскалации. Австрия требует соблюдения международных прав, и я хочу призвать обе стороны конфликта сделать все, чтобы снизить эскалацию и предотвратить развитие спорной ситуации».

Президент Национального совета Австрийской Республики добавил, что его страна неоднократно и четко высказывала свою позицию: изменение режима санкций возможно при условии имплементации минских соглашений.

«Но мы не видим прогресса в этой нише, — признал Соботка, — перемирие в Донбассе зыбко. Страдают от этого люди в том регионе. Ясно, что конфликт в Донбассе не имеет военного решения. Тем важнее прибегать к дипломатии, вести переговоры и поступательно действовать в рамках договора ОБСЕ. Сила означает ответственность за мир и мировую безопасность. Австрия считает, что длительный мир в Европе возможен только с Россией, а не против и не без нее».

В конце своей эмоциональной речи Соботка процитировал Тютчева и признался, что «верит в Россию, но хотел бы еще и понимать ее умом».

«Мы хотим преодолеть то, что нас разъединяет», — объявил Госдуме австрийский депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин парировал его высказывание.