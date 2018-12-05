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В Киеве предложили сажать за «пропаганду русского мира»

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В Киеве предложили сажать за «пропаганду русского мира»

Киев, 5 декабря. Украинские власти могут ввести уголовную ответственность за «пропаганду русского мира» и «оскорбление Евромайдана». С таким предложением в среду выступил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Мы должны для защиты информационного пространства, национальных интересов и украинской государственности применять уголовную ответственность за признание и пропаганду «русского мира», за оскорбление революции достоинства», — отметил он, выступая в эфире украинского телеканала «Прямой».

Как сообщает «Царьград», это не первая подобная инициатива украинских властей. Ранее также звучали призывы о создании спецгруппы, которая будет проводить разъяснительную работу с населением.

Напомним, что Киев взял курс на отдаление от всего российского и поддержку украинского национализма после госпереворота 2014 года. Позже был принят закон, обязывающий использовать украинский язык почти во всех сферах, а во Львове даже запретили публичное использование «русскоязычного контента».

Автор: Антон Соколов
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