Порошенко продолжит греть эту трагическую «сковородку»: эксперт допустил рост агрессии в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, зачем киевские власти ввели военное положение на Украине. По словам дипломата, президент Украины Петр Порошенко может воспользоваться этим для того, чтобы атаковать республики Донбасса.

«Введенное по инициативе Порошенко с 28 ноября военное положение в десяти областях Украины, в том числе в Донбассе, не только противоречит букве и духу комплекса мер, предусмотренных минскими соглашениями, но и несет в себе серьезнейшую угрозу возобновления боевых действий», — подчеркнула Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что ударная группировка вооруженных сил Украины способна в любой момент развязать масштабные боевые действия вдоль всей линии соприкосновения.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей допустил, что Российская Федерация в случае военной агрессии Киева может прийти на помощь Донбассу.

«То, что Захарова сказала о возможной активизации военных действий в Донбассе, а сегодня прошла информация, что туда приехал или едет сам Порошенко, вероятность подобного развития событий очень велика. Совершенно понятно, что Порошенко нечего ловить на выборах. Как вы помните, он собирался объявить военное положение на 60 дней. Но потом все же уступил под нажимом собственной оппозиции и Запада», — считает собеседник ФАН.

Тем не менее политическая ситуация на Украине вынуждает Порошенко действовать исключительно в собственных интересах. Президента соседнего государства не интересует, что в Донбассе могут погибнуть люди, причем жертвы будут с обеих сторон.

«Порошенко будет делать все возможное, чтобы и дальше разогревать эту трагическую «сковородку» в Донбассе. К тому же мы видим, что туда подтягиваются и американские, и английские советники, которые были обнаружены в зоне боевых действий. Но дело еще и в том, что Западу не очень хочется, чтобы были сорваны выборы на Украине. Мы видим, что [глава партии «Батькивщина» Юлия] Тимошенко приехала в США, что заставляет Порошенко нервничать, потому что уже видно, что Вашингтон потихоньку начинает делать ставку на нее», — указывает собеседник агентства.

По словам военного эксперта, если украинская армия развернет военные действия в ДНР и ЛНР, то российской армии вовсе не обязательно пересекать границу республик.

«Для того, чтобы остановить агрессора, российской армии вполне по силам со своей территории нанести удар по ВСУ, которые воюют против собственного народа. Россия располагает такими вооружениями, которые могут с большой дистанции накрыть эти атакующие батальоны. И я думаю, что в случае, если начнется народное побоище со стороны ВСУ, Россия может использовать такой вариант событий. Похоже, что к этому все и идет. Но будем надеяться на благоразумие Киева, хотя говорить с Порошенко сегодня тяжело. Но я еще раз повторюсь: у нас есть техника, которая позволит остановить ВСУ в случае развертывания широкомасштабных боевых действий в Донбассе. Россия не останется в стороне и не будет спокойно наблюдать, как Вооруженные силы Украины и Порошенко будут карать собственный народ», — подытожил Виктор Баранец.

Напомним, Киев объявил начало так называемой «антитеррористической операции» в 2014 году после того, как жители ДНР и ЛНР не признали антиконституционного госпереворота на Украине. В результате гражданской войны, по данным ООН, погибло более 10 тысяч человек.