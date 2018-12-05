Путин проведет телемост с месторождением Бованенково

Москва, 5 декабря. Президент РФ Владимир Путин проведет телемост в связи с выводом месторождения Бованенково на проектную мощность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На Ямале будет введена в эксплуатацию третья очередь газового промысла Бованенково. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, открывается новый газовый комплекс. Газопровод, запуск которого планируется сегодня, будет поставлять топливо в Центральную часть России.

«Мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли. По этому поводу президент проведет телемост с Бованенково», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение — крупнейшее на Ямале. По предварительной оценке, запасы газа составляют около 4,9 триллиона кубометров. Промышленная разработка месторождения началась в 2012 году.