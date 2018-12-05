Новое испытание для верующих: в РПЦ отреагировали на заявление Порошенко об «объединительном» соборе

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что «объединительный» церковный собор пройдет 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

«Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинского религиозной жизни», — написал он в официальном аккаунте в Twitter.

Любопытно, что, как отмечает греческое агентство церковных новостей Romfea.gr, «единая церковь», вероятно, будет создана по Критской модели — то есть главой структуры будет митрополит, а не патриарх. Критская церковь полуавтономна и подчиняется Константинополю.

Порошенко пообещал, что не даст «Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт» в стране, и пообещал, что «верующие сами будут выбирать, в какую церковь им ходить — никто никого ни к чему силой не заставит». С этим в корне не согласны в Русской православной церкви.

Член Общественной палаты РФ, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии РПЦ МП протоиерей Александр Пелин в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что власти Украины в очередной раз вмешиваются в церковные вопросы. По мнению протоиерея, Порошенко стремится улучшить свой внутриполитический рейтинг за счет трансформации собора на Украине.

«Нехорошо, когда политики вмешиваются в жизнь церкви. Президент Украины истерически, из последних сил ищет какой-нибудь повод, чтобы изменить свой имидж. И вот он пытается ухватиться за религиозную веру украинцев. Обвинять УПЦ в подчинении Москве — это более чем безнравственный поступок по отношению к собственному народу», — разъяснил Пелин.

Священник подчеркнул, что «объединительный» собор не только не разрешит имеющихся противоречий в Киеве, но и наоборот — лишь усугубит их.

«Идея с объединительным собором если не провалится полностью, то по крайней мере ничего не решит: появится очередная структура, которая не будет признана УПЦ и, по-видимому, другими православными церквями. Это очередная беда, испытание для верующих граждан. В данном случае вспоминаются истории из византийского прошлого, когда якобы усилия по улучшению церковной ситуации приводили к большим трагедиям и проблемам, часто проливалась кровь», — объяснил собеседник ФАН.

Протоиерей добавил, что властям Украины нужно позволить УПЦ свободно развиваться, не зависеть от желаний нынешнего руководства.