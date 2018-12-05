Сирия: ФАН публикует видео митинга в память о погибших в Алеппо российских медсестрах

Дамаск, 5 декабря. В сирийском городе Алеппо прошел траурный митинг, посвященный памяти погибших при исполнении служебного долга российских медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

На митинг были приглашены представители русской общины города, в ходе которого представителем Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майором Сергеем Поповым были высказаны слова благодарности русским женщинам за выполненный долг перед Родиной.

В ходе церемонии личным составом центра примирения и представителями русской общины были посажены деревья. Завершился митинг троекратным залпом из автоматов.

В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео с памятного мероприятия:

Напомним, что ровно два года назад — 5 декабря 2016 года — боевики провели минометный обстрел российского госпиталя, расположенного в Алеппо. В ходе атаки террористы также использовали самодельные бомбы из газовых баллонов и бочек. Один из снарядов попал в приемное отделение, где в этот момент находились российские медики. В результате атаки медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова погибли на месте, педиатр Вадим Арсентьев получил тяжелые ранения.

Обе медсестры прибыли в Сирию из Биробиджана. Дураченко была операционной медицинской сестрой, а Михайлова — анестезиологом. Они считались профессионалами в своем деле. Для них это была вторая командировка в зону военных действий САР. В Алеппо они успели поработать около недели — их включили в состав медицинского отряда специального назначения Южного военного округа. За отвагу и мужество, которые были проявлены ими при исполнении воинского и служебного долга, Надежда Дураченко и Галина Михайлова были награждены Орденом Мужества посмертно.

Похороны погибших медсестер прошли в их родном Биробиджане. Их семья была оказана всесторонняя помощь — об этом распорядился министр обороны России Сергей Шойгу. Родственники пострадавшего Вадима Арсентьева также получили помощь.