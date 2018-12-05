Границы России защитили от НАТО сплошным радиолокационным полем

Москва, 5 декабря. Российские границы защитили от НАТО сплошным радиолокационным полем, способным обнаруживать баллистические ракеты со всех направлений. Об этом заявил в среду начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Он отметил, что российская сторона в настоящее время принимает ответные меры на рост присутствия НАТО у границ РФ. Герасимов напомнил, что под предлогом якобы существующей «российской угрозы» в странах Восточной Европы было увеличено количество подразделений сил первоочередного задействования.

Начальник Генштаба ВС РФ напомнил, что вблизи российских границ альянс строит элементы ПРО, подготовил аэродромы и налаживает логистику трансграничных военных перевозок.

«В этих условиях нами принимаются все необходимые ответные меры для обеспечения военной безопасности государства», — подчеркнул Герасимов.

При этом он заверил, что современные ВС РФ способны отразить любые угрозы и гарантированно защитить интересы не только России, но и ее союзников. Как добавил Герасимов, также для мирного социально-экономического развития страны и поддержания мировой стабильности продолжится поступательное развитие армии и флота.

Ранее Минобороны Бельгии заявило о намерении Брюсселя усилить присутствие на «восточном фланге» НАТО в 2019 году. В октябре о желании увеличить присутствие сил НАТО на своей территории сообщила Польша.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что голословные обвинения в адрес России звучат из граничащих с РФ европейских стран для того, чтобы оправдать размещение военной техники НАТО у российских границ.