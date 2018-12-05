«Решительные действия»: Парубий в письме попросил США о новых санкциях против России

Киев, 5 декабря. Спикер Верховной рады Андрей Парубий направил письмо вице-президенту США Майку Пенсу, в котором попросил Штаты ввести новые санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Выдержка из документа опубликована на сайте украинского парламента.

В письме Парубий отметил важность верховенства права и соблюдения международных норм. По его словам, это необходимо, чтобы «породить последствия» для стран, которые стремятся «подорвать» право других государств «на собственный национальный доход». Парубий призвал Штаты использовать все возможности, чтобы остановить «агрессию России» против Украины.

«Мы призываем вас использовать все имеющиеся возможности, чтобы остановить агрессию России (…) путем наложения дополнительных энергетических и финансовых санкций», — говорится в письме Андрея Парубия.

Кроме того спикер украинского парламента подчеркнул, что с 2014 года Штаты и международное сообщество уже предприняли «активные и решительные действия», направленные против России.

Ранее G7 и Евросоюз выступили против эскалации конфликта в Керченском проливе. Международные объединения призвали стороны проявить сдержанность. В заявлениях G7 и Евросоюза не было ни слова об ужесточении санкций против РФ.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМСУ за нарушение правил прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Украинские суда опасно лавировали в Керченском проливе и не отвечали на призывы российской стороны прекратить движение. Позже суда были доставлены в Керчь. В отношении украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ. В Москве инцидент в Керченском проливе назвали провокацией со стороны Киева.