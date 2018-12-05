Кремль отказался реагировать на заявление госдепа США по инциденту в Керченском проливе

Москва, 5 декабря. Кремль не станет реагировать на заявление госдепа США по инциденту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

В госдепартаменте США ранее заявили, что Россию ждут «боль и последствия» в том случае, если она не отпустит украинских моряков, задержанных во время киевской провокации в Черном море. Пресс-секретарь главы России ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к высказанному заявлению.

«Кремль не будет на заявления госдепа реагировать​​​. На заявления госдепа будет реагировать и реагирует наше министерство иностранных дел», — сказал Песков.

Стоит отметить, что внешнеполитическое ведомство отреагировало на выпад США, отметив, что высказывания Вашингтона похожи на риторику «обезумевшего доктора».

Напомним, украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии голосования на Украине, намеченного на весну 2019 года.