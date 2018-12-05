«Яндекс» представил свой первый смартфон

Москва, 5 декабря. Компания «Яндекс» провела презентацию своего первого смартфона. Купить «Яндекс.Телефон» можно будет уже завтра, а стоимость новинки составит 18 тысяч рублей.

Смартфон оснащен IPS-дисплеем с разрешением Full HD+. Диагональ дисплея — 5,65 дюйма. Первый смартфон «Яндекса» имеет 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта внутренней (ее можно расширить до 128 Гбайт). Смартфон работает на операционной системе Android 8.1 и оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 630.

Камеры у «Яндекс.Телефона» две — на 16 и 5 мегапикселей. Смартфон поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0, а также оснащен модулем NFC, позволяющим проводить быстрые платежи.

Смогут те, кто приобретет первый смартфон «Яндекса», пользоваться и голосовой помощницей «Алисой». Цена смартфона составит 18 тысяч рублей, его продажи стартуют 6 декабря.