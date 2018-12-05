Москва, 5 декабря. Фрегат «Адмирал Горшков» и корабль «Иван Грен» приняли в состав ВМФ России. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

В 2018 году в состав Военно-морского флота России вошли фрегат «Адмирал Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен». Планируется, что до конца текущего года поступят еще 13 кораблей и катеров.

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о планах по пополнению отечественного ВМФ новыми большими десантными кораблями.