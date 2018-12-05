Песков назвал цель приезда Мадуро к Путину

Москва, 5 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро в среду во время встречи обсудят материальную помощь Каракасу от Москвы, точные суммы будут обсуждаться в ходе переговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что ситуация [в Венесуэле] по-прежнему в экономической сфере остается сложной, хотя и скромные, но признаки улучшения динамики все-таки констатируются», — отметил Песков.

Он также уточнил, что именно с этой целью венесуэльский лидер прибыл в российскую столицу.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что «конкретная сумма» материальной помощи пока не известна.