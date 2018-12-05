Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков назвал цель приезда Мадуро к Путину

178
0 Оставить комментарий

Песков назвал цель приезда Мадуро к Путину

Москва, 5 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро в среду во время встречи обсудят материальную помощь Каракасу от Москвы, точные суммы будут обсуждаться в ходе переговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что ситуация [в Венесуэле] по-прежнему в экономической сфере остается сложной, хотя и скромные, но признаки улучшения динамики все-таки констатируются», — отметил Песков.

Он также уточнил, что именно с этой целью венесуэльский лидер прибыл в российскую столицу.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что «конкретная сумма» материальной помощи пока не известна.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.